Adana'da 112'yi gereksiz arayan 96 kişiye 59 bin 773 lira ceza

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ADANA (AA) - Adana'da geçen sene 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz arayarak meşgul ettikleri belirlenen 96 kişiye 59 bin 773 lira ceza uygulandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, 2022'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 2 milyon 831 bin 157 çağrıdan 1 milyon 55 bin 674'ü vakaya dönüştü.

Hattı gereksiz arayarak meşgul ettiği belirlenen 96 kişiye ise 59 bin 773 lira ceza kesildi.

Görüşmeler sırasında devlet büyüklerine, kamu kurum ve kuruşları ile personele hakaret eden 41 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmesinin, gerçek acil durumlar ve yardıma ihtiyacı olanların çağrı merkezine ulaşmasını engellediği uyarısında bulunuldu.

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