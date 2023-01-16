Adana'da jandarma 2022'de 5 bin 187 litre kaçak ve sahte içki ele geçirdi

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ADANA (AA) - Adana'da jandarmanın 2022'deki operasyonlarında 5 bin 187 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 671 kişi yakalandı.

Uygulamalarda, 57'si kurusıkı 152 tabanca, 199 av tüfeği ve 100 kesici alet bulundu.

Ekiplerin yıl genelindeki kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında da 5 bin 187 litre kaçak ve sahte içki, 11 milyon 813 bin 420 makaron (filtreli sigara kağıdı), 34 bin 635 paket kaçak sigara, 26 ton 729 kilogram kaçak tütün, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 87 eser ve 206 sikke ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında ise 185 kilo 220 gram esrar, 24 kilo 541 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 5 gram eroin, 230 gram kokain, 14 bin 573 uyuşturucu hap, 9 bin 712 kök Hint keneviri bulundu.

Trafik denetimlerinde de kontrol edilen 1 milyon 243 bin 604 araçtan 16 bin 611'inin sürücüsüne çeşitli eksiklikleri nedeniyle ceza kesildi, 4 bin 86 araç trafikten men edildi.

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