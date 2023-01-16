Feke Belediyesinin desteğiyle Paşalı Ortaokulu'nda robotik kodlama sınıfı kuruldu

ADANA (AA) - Feke Belediyesinin desteğiyle ilçedeki Paşalı Ortaokulu'nda robotik kodlama sınıfı oluşturuldu.
Paşalı Mahallesi'ndeki okulda eğitime açılan robotik kodlama sınıfında incelemede bulunan Belediye Başkanı Ahmet Sel, burada görev yapan öğretmenlerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sel, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, sınıfın hazırlanmasını Feke Belediyesi olarak üstlendiklerini söyleyerek, "Ülkemizde yeni Aziz Sancarlar ve Selçuk Bayraktarlar yetişmesi dileğiyle, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınları geleceğimizdeki umut dolu hikayelerin yazarları, Milli Teknoloji Hamlesinin meşalesini geleceğe taşıyacak sancaktarları evlatlarımız için yapımını tamamladığımız robotik kodlama laboratuvarını ve merkezini ziyaret edip, öğretmenlerimizle izlenecek stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.
Öğretmen ve öğrenciler de eğitime desteklerinden dolayı Sel’e teşekkür etti.