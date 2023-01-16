Adana'da garsonu tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, garsonu çalıştığı restoranda tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 28 Aralık'ta Erdal Çelik'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık E.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık ile maktul arasında önceden husumet bulunduğunu, olay günü de E.Y. ile Erdal Çelik'in mahallede karşılaşıp tartıştıklarını belirtti.

Savcı, tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan Çelik'in, E.Y. tarafından çalıştığı restorana kadar takip edildiğini, burada sanığın tabancayla ateş ederek garson Çelik'i öldürüldüğünü anlatarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.Y. maktul Erdal Çelik'i mahalleden tanıdığını ve aralarında önceye dayalı husumet bulunduğunu söyledi.

Olay günü evinin balkonunda oturduğu sırada maktulün araba ile oradan geçtiğini belirten E.Y, "Erdal Çelik bana bir anda küfretmeye başladı. Daha sonra ben de kontrolümü kaybettim ve ardından bu olay yaşandı. Kesinlikle öldürme amacım yoktu, pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda çalışan Erdal Çelik, geçen yıl 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, E.Y. cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.

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