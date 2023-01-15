GÜNCELLEME - Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede öldü

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ADANA (AA) - Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir evde yaşanan tartışma sırasında 17 yaşındaki oğlu B.A. tarafından tabancayla vurulan Mine A. (40), tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Mine A'nın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay sırasında zanlı B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin (36) ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlı B.A'yı gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren şüphelinin, alkollü olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran aile bireyleriyle tartıştığı ve ardından annesi ile dayısına tabancayla ateş ettiği öğrenildi.

Şüpheli B.A, 3016 Sokak'taki evde dün gece yaşanan tartışma sırasında tabancayla ateş ettiği dayısı Kadir D'yi ve annesi Mine A'yı tabancayla yaralamıştı.

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