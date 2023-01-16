Adana'da hayırsever desteğiyle doğa içinde huzurevi inşa edilecek

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ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir hayırseverin desteğiyle, yaşlıların doğayla iç içe yaşayabileceği huzurevi inşa edilmesi için protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaşlı vatandaşlar için ilçede huzurevi inşa edilmesi amacıyla hayırsever Asiye Hülya Tosmur başvuruda bulundu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda ilçede huzurevi yapılması için protokol imzalandı.

Tosmur, protokol imza töreninde, yıllardır hayallerini süsleyen projenin protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Amacım ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza ulaşmak, yaşlılarımızın betonarme bir ikamet anlayışından ziyade doğayla iç içe, kendi hobi bahçelerinde sebze ve meyvelerini yetiştirip stres atabilecekleri, huzur içinde yaşayabilecekleri sıcak ve güvenli bir yuvalarının olduğunu görmekti. Bu beni çok mutlu edecek." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de huzurevinin içerisinde yaşlıların doğayla bir arada yaşamalarını tesis etmek amacıyla tek katlı yapılar oluşturulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Huzurevimizde yaşlı yaşam alanları, sağlık birimi, sosyal servis, fizyoterapi servisi ve diğer gerekli alanlarla birlikte bahçesinde hobi alanları ile bol miktarda yeşil alan olmasını istedik. Katkı ve desteklerinden dolayı başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, Adana Valimiz Sayın Süleyman Elban, İmamoğlu Kaymakamımız Sayın Mehmet Aksu ve emeği geçen herkese ve tabii ki bu hizmetin ilimize kazandırılmasını büyük bir heyecan ve istekle gerçekleştirecek olan hayırseverimiz Sayın Asiye Hülya Tosmur ile ailesine teşekkür ederim."

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