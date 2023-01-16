Kozan'da ezan okuma yarışması düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" organize edildi.

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Değerlendirme sonucunda Furkan Eren Gürdal birinci, Arda Gökten ikinci, Yusuf Eren Aslan ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere plaket ve hediye verildi.

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