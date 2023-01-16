Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), klasik müzik konseri düzenleyecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, şef Rengim Gökmen'in yöneteceği konser, 20 Ocak Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın flüt grup şefi Sonat Sözer'in solist olarak sahne alacağı konserin ilk bölümünde Jacques Ibert'in "Flüt Konçertosu" seslendirilecek.

Konserin ikinci yarısında da Beethoven'in "5. Senfonisi" yorumlanacak.

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