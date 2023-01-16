Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan transferini duyurdu

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sol bek Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Yusuf Erdoğan, kulüp başkanı Murat Sancak'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.​​​​





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