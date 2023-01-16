Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, smaçör Katarina Lazovic'i transfer etti

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Sırp smaçör Katarina Lazovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Çin’in Beijing BAIC Motor takımında forma giyen Sırp milli smaçör Katarina Lazovic (23) ile anlaşmaya vardı." denildi.





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