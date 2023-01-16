Adana'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakıtı biten aracını iterek yol kenarına çekmek isteyen kişi, başka bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Erbaş, kullandığı 01 SV 991 plakalı otomobilini Yılankale mevkisinde yakıtı bitmesi üzerine güvenlik şeridinde durdurdu.

Araçta bulunan kardeşi Soner'le aracı yol kenarına ittiği esnada Erbaş'a süratli şekilde gelen bir araç çarptı. Erbaş, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre savrulurken, sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Erbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde sinir krizi geçiren Erbaş'ın kardeşi Soner ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Erbaş'ın cenazesi, Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





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