Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının yakalanması için operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

TEM şubesi ekipleri söz konusu adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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