Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi Korosu konser verdi

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ADANA (AA) - Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi Korosu, "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında sahne aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi tarafından koro oluşturuldu.

Koro, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Konferans Salonu'nda sahne alarak Türk sanat müziğinden parçalar seslendirdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cuma Özcan ve şube müdürleriyle vatandaşlar katıldı.



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