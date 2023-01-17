Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Galatasaray karşısına galibiyet için çıkacak

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un başantrenörü Mustafa Umut Uysal, ligin 15. haftasında sahalarında Galatasaray HDI Sigorta ile 21 Ocak Cumartesi günü yapacakları maçı, taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarına ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Mustafa Umut Uysal, ikinci devrenin ilk maçında PTT'yi 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

İkinci devrenin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu vurgulayan Uysal, "PTT maçının ilk setinden sonra oyuncularım çok iyi bir geri dönüş sağladı. Bu tür dönüşleri ilk yarıda da birçok kez yaptık. Antrenör değişikliği yapan bir takıma karşı galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Uysal, Galatasaray HDI Sigorta maçına hazırlandıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Evimizde büyük bir takıma karşı taraftarlarımızın da desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyoruz. ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağımız maçı kapalı gişe oynayacağımızı biliyoruz. Bu sezon içeride oynadığımız bütün maçlarda taraftarlarımız maç ayırt etmeden her zaman yanımızda oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Onursal Başkanımız Soner Çetin'e ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a da her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum."

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