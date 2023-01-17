GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince 7 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı, söz konusu adreslerde arama yaptı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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