Adana Demirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Cuma günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Oyuncular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı.

Antrenmana Adana Demirspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan da katıldı.

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