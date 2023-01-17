Adana'da hayırsever iş adamının yaptıracağı okul için protokol imzalandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından yaptırılacak anaokulunun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanı Ertuğrul Sami Kepme tarafından Buruk Mahallesi'ne 8 derslikli ve 160 öğrenci kapasiteli olarak inşa edilmesi planlanan Esin Sultan Anaokulu için Valilik Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Süleyman Elban, ilin her bir noktasında eğitim kalitesinin artması, çocukların çağın standartlarına uygun binalarda eğitim görebilmesi için azami gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Yapılan yatırımlar sayesinde çocukların eğitime katılımına ciddi oranda katkı sağlanacağını ifade eden Elban, hayırsever Ertuğrul Sami Kepme'ye teşekkür etti.



İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve hayırsever Ertuğrul Sami Kepme katıldı.



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