Adana'da FETÖ'nün "üniversite birim sorumlusu"na 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "üniversite birim sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ş.T.M. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde Mersin'de "üniversite birim sorumlusu" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediğini ve FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın örgütün gizli haberleşme programını kullandığını, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan kurumda SGK kaydının bulunduğunu anlatarak, Ş.T.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık Ş.T.M, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütsel bir konumu olmadığını savunan Ş.T.M, "FETÖ ile bir bağlantım yoktur. Örgüte ait evlerde kalmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Ş.T.M'nin tutuklanmasına karar verdi.

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