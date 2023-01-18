Yangın söndürme tüplerinin bakımı ve dolumu itfaiyecilik eğitimi alan öğrencilerden

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ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı"nda eğitim gören meslek lisesi öğrencilerinin görev aldığı atölye, hem kurumlara hem de vatandaşlara yangın söndürme tüpü bakım ve dolum hizmeti veriyor.

Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle "Yangın Söndürücüleri Muayene, Bakım ve Dolum Atölyesi" oluşturuldu.

Okulun İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından 4 öğretmen ile 90 öğrencinin görev aldığı atölye, deneme çalışmalarının ardından Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

Derslerde öğrendiklerini atölyede pekiştirme fırsatı bulan öğrenciler, en ince ayrıntısına kadar kontrol ettikleri yangın söndürme tüplerinin bakım ve dolumunu yapıyor. Kontrollerde eksiklik tespit edilen ürünler ise hurdaya ayrılıyor.

Atölye, kamu kuruluşlarının yanı sıra araçlarındaki veya apartmanlarındaki yangın söndürme tüplerini getiren vatandaşlara da hizmet veriyor.

- "Bu yıl 2 milyon liradan fazla ciro bekliyoruz"

Okul müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, AA muhabirine, Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden sonra bu alanda çalışma yapan ikinci meslek lisesi olduklarını söyledi.

Atölyenin, öğrencilerin eğitimine katkı sunduğunu vurgulayan Dinçkurt, "Burada çalışan öğretmen ve öğrencilerimiz döner sermayeden yararlanıyorlar. Öğrencilerimiz ayda yaklaşık 1200 lira ücret alıyor." dedi.

Dinçkurt, deneme ve kontrol sürecinin ardından tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Atölyenin faaliyete geçtiği süreç boyunca yaklaşık 400 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl 2 milyon liradan fazla ciro bekliyoruz çünkü kurum ve kuruluşlar artık bizi tanıyor, yavaş yavaş siparişler geliyor. Kaymakamlıklar, hastaneler, okullar, siteler ve araç sürücüleri dahil herkese hizmet veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, öğrencilerimizin eğitimine destek olmak için kurumumuza bekliyoruz."

- TSE standartlarında işlem yapılıyor

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Şefi Suphi Tunç da atölyedeki işlemlerin TSE standartlarına uygun yapıldığını aktardı.

Malzeme kullanımında titiz davrandıklarını dile getiren Tunç, "Hizmetimizde malzeme kalitesine çok dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımız, atölyemizde gönül rahatlığıyla tüplerinin dolumunu yaptırabilirler." diye konuştu.

Tunç, öğrencilerin bölümden sektörde rahatlıkla iş bulabilecek seviye ve donanımda mezun olduğunu sözlerine ekledi.

- "İşimi yapmaktan mutluluk duyuyorum"

Atölyede görev alan 11. sınıf öğrencisi Cumali Ramazan Akıllı, iş bulma konusundaki avantajları dolayısıyla bu bölümü tercih ettiğini, insanların hayatını kurtaran bir mesleği öğrendiğini anlattı.

Öğrencilerden Zeynep Ün de atölyedeki çalışmaların eğitimi açısından önemli olduğunu belirterek, "İşimi yapmaktan mutluluk duyuyorum. Burada belli bir miktar kazanç sağlıyoruz. Kendi harçlığımla istediğimi alabilmek güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

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