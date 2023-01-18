Adana'da villada iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da, kiraladığı villada iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir kişinin kiraladığı villada kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce villada yapılan aramada, iklimlendirme düzeneğiyle bez torbalarda yetiştirilen 8 kök kenevir, 4 kilogram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatıyla iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli de jandarma ekiplerince yakalandı.



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