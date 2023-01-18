Adana'da avlanması yasak kuşları yakalayan 6 kişiye para cezası

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ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, avlanması yasak olan kuşları yakalayan 6 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Karataş ilçesinde devriye görevi gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 6 kişinin avlanması yasak olan kuşları avladıkları belirlendi.

Avcılık belgesi de olmadığı tespit edilen kişilere idari yaptırım uygulandı.



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