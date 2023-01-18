Adana'da otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 8 yıl 4'er ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu 2 sanık, 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar R.S. ve E.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, E.İ'nin polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, R.S'nin idaresindeki otomobilde gece saatlerinde poşet içindeki kavanoza saklı uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanıkların benzer suçlardan sabıkasının da dikkate alınarak R.S. ve E.İ'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürdü. Sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırdığı R.S. ve E.İ'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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