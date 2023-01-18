Adana'da otomobilde 150 kilogram tütün ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da, 150 kilogram tütün ele geçirilen aracın sürücüsü hakkında idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 150 kilogram kıyılmış tütün bulundu, araç sürücüsü hakkında idari işlem başlatıldı.



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