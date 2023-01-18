Pozantı'da Psikolojik Danışmanlık Birimi açıldı

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ADANA (AA) - Pozantı Belediyesince vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek Psikolojik Danışmanlık Birimi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasındaki merkezde vatandaşlara psikolojik danışman Beyza Yıldırım tarafından hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet sunuluyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, hizmete giren birimle toplumdaki sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



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