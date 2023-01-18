Adana'da öğrencilere kışlık giyecek desteği

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesince yürütülen "Kış Güneşi Hediyemiz Olsun" projesi kapsamında öğrencilere kışlık giyecek yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Belören ve Gökvelioğlu ilkokullarında öğrencilere mont ve bot dağıttı.

Çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu aktaran Kocaispir, çocukların en iyi şartlarda eğitim almaları için desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kocaispir'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik eşlik etti.

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