Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokaklarda uyuşturucu satışı yapanların belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Sümer Mahallesi ile Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'ndeki sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 zanlının kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonla şüpheliler M.C.S. (16), Yiğit A. (19), Ali K. (23), Burak Ş. (28), Oğulcan Ş. (20), Bekir Murat M. (19) yakalandı.

Bu kişilerden 76 uyuşturucu hap, 46,31 gram sentetik uyuşturucu, 2,17 gram esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.S, Yiğit A, Ali K. ve Burak Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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