Adana'da geçen yıl 132 yasaklı ırk köpek barınağa yerleştirildi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince geçen sene 132 yasaklı ırk köpek barınağa yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasından gelen bildirimler ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarları değerlendirerek yasaklı köpek ırklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 79'u sahipli toplam 132 köpeğe el koyarak barınaklara yerleştirdi, 79 köpeğin sahibine de 1 milyon 183 bin 578 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, hayvana kötü davranmak, aç-susuz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek gibi suçlara ilgili 30 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Tedavileri yapılan 45 köpek de barınaklar aracılığıyla sahiplendirildi.

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