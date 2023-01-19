Adana'da polis, huzur ve güven uygulaması yaptı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polislerce huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin 10 noktasında uygulama alanları oluşturuldu.

160 polisin katıldığı uygulamada, 872 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Uygulamada şüpheli 248 aracı sorgulayan ekipler, 4'ünü trafikten men etti, 14'ünün sürücüsüne 57 bin 410 lira ceza uyguladı.

Ekipler, uygulama kapsamında bazı iş yerlerini de denetledi.



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