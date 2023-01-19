Adana Demirspor, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, İtalya temsilcisi Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki defans oyuncusu Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Mert Çetin, kulüp başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Gökhan Göktürk'ün de katıldığı törende sözleşmeye imza attı.

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