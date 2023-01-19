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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

AA

Adana Demirspor, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, İtalya temsilcisi Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki defans oyuncusu Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Mert Çetin, kulüp başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Gökhan Göktürk'ün de katıldığı törende sözleşmeye imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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