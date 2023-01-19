Adana'da vefat eden doktor için çalıştığı hastanede tören yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'da kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan törende Kuran-ı Kerim okundu.

Törene, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Yücel Çomu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altınsu, Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve sağlık çalışanları katıldı.

Okunan duaların ardından Yılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na gönderildi.

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