Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana'da, 1556 okuldaki 516 bin 775 öğrenci karne aldı.

Vali Süleyman Elban, Yüreğir ilçesindeki Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Elban, onlarla sohbet etti.

- Mersin

Mersin'de 1386 okulda eğitim gören 427 bin 495 öğrenci karne aldı.

İlkokul 1. sınıfa giden 38 bin 540 öğrenci ise ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğretmen, öğrenci ve ailelere iyi tatiller diledi.

Öğrencilerin tatili iyi değerlendireceğini belirten Pehlivan, "Devletimizin, hükümetimizin, başta Milli Eğitim Bakanlığımızın öğrencilere sunmuş olduğu imkanlar her geçen gün artıyor. Öğrencilerimizin bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri hususunda birlikte çalışmaya, yol yürümeye ve öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, sohbet ettikleri öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

- Hatay

Hatay'da, 1561 okulda 449 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Harun Kaya, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Törene, Defne Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan ve veliler katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de 508 okulda 9 bin 564 öğretmen ve 137 bin 823 öğrenci, yarıyıl tatiline başladı.

Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezen Yılmaz, öğrencilere karneleriyle çeşitli hediyeler verdi.

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