Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer'den velilere karne konusunda tavsiye

ADANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, bir çocuk için en değerli hazinenin, annesinin babasının onu sevdiğini ve ona değer verdiğini bilmesi olduğunu belirterek, çocukları bu hazineden mahrum bırakacak suçlama ve cezalardan kaçınılması önerisinde bulundu.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, karnenin bir anlamda öğrenci ve aile açısından bir hasat zamanı olduğunu belirtti.

Karnenin hem ailenin hem de çocuğun başarı ve başarısızlığına dair bir ipucu olduğunu ifade eden Özer, "Performansının değerlendiriliyor olması doğal olarak öğrenciyi heyecanlandırır. Karne sadece öğrencinin değil, öğretmenin ve ailenin başarısını da ortaya çıkaran bir araçtır. Çeşitli bilimsel araştırmalara göre normal çocuklarda okul başarısızlığının iki önde gelen sebebinin yetersiz öğretim yöntemi ve uygun olmayan aile ortamı olduğu ortaya çıkmıştır. Karne, bir hesaplaşma süreci değil başarı ve başarısızlığı irdeleme, ortaya çıkarma süreci olmalıdır. Öğrencinin karnesindeki zayıflar bir kriz ise bu krizi fırsata çevirmekte aile için bir fırsat olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anne, babaların çocuklarıyla olumlu iletişim kurabilmek için dinlemeye ve anlamaya hazır olarak, suçlamadan konuşması gerektiğini belirten Özer, karneyle ilgili gösterilecek tepkinin çocuğun gelecek dönemdeki çalışma temposunu belirleyeceğini kaydetti.​​​​​​​



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