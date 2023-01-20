Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, ilçedeki güneş enerjisi santralini ziyaret etti

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ADANA (AA) - Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, ilçede kurulu güneş enerjisi santralini ziyaret etti.

Karamahmut, Yazıcak Mahallesi'nde 100 dönüm alana kurulu 6,5 megavat güce sahip Hitit Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret ederek, iş insanı Rasim Akgün'den bilgi aldı.

Karamahmut, Hükümet Konağı çatısına da bir santral kurmayı düşündüğünü dile getirdi.

İş insanı Akgün, ilçenin farklı mahallelerinde de güneş enerjisi santrali kurulmasıyla ilgili çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.



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