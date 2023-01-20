Adana'da cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

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ADANA (AA) - Adana'da camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

Adana Müftülüğünün organizasyonunda, kent genelindeki bütün camilerde vatandaşlar, yağmur yağması için dua etti.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Sabancı Merkez Cami'sindeki duada son zamanların en kurak günlerinin yaşandığını belirterek, dualarının kabul olmasını diledi.

Vatandaşlar da ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen kentte yeterli yağışın olmadığını kaydetti.



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