Adanaspor, Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklama, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hakan Yeşil'e kariyerinde başarılar dilendi.

Genç orta saha oyuncusu, sezon başında Trabzonspor'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.





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