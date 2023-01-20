Adana'da metruk binadaki doğal gaz sızıntısı önlendi

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ADANA (AA) - Adana'da metruk bir binada meydana gelen doğal gaz sızıntısı önlendi.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Fatih Terim Sokak'taki 4 katlı metruk binadan gaz sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından doğal gaz firması ekipleri, sızıntı olduğunu tespit ettikleri vanadan gazı keserek sızıntıyı durdurdu.

Sızıntıya, vanayı çalmak isteyen bir kişinin neden olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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