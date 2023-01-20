Futbol: Spor Toto Süper Lig

"Yıllar sonra ilk kez bu kadar iyi uyudum"

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yasin Kol, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Çimen

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Manev, Stambouli, Semih Güler, Svensson, Gökhan İnler, Ndiaye, Rodrigues, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Sergio, Campuzano, Mejia, Borja Sainz, Görkem Sağlam, Bajic

Gol: Dk. 13 Bajic (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı Kart: Dk. 18. Perez (Bitexen Giresunspor)



Sarı kart: Dk. 45+2 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor maçının ilk yarısını misafir takım 1-0 önde tamamlandı.

4. dakikada Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sol ayakla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

7. dakikada Gökhan İnler'in sağdan pasıyla ceza yayı açıklarında topla buluşan Stambouli'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Bitexen Giresunspor atağında Görkem Sağlam'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Rodrigues'in topu eliyle kestiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Bajic'in kullandığı penaltı vuruşunda kalecinin sağına gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

25. dakikada Svensson'un ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

42. dakikada ani gelişen Bitexen Giresunspor atağında orta sahada topla buluşan Campuzano'ya, orta çizgiye kadar kalesini terk eden kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısını Bitexen Giresunspor 1-0 önde bitirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.