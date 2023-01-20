Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yasin Kol, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Çimen

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Manev, Stambouli (Dk. 61 Bjarnason), Semih Güler, Svensson (Dk. 80 Gökhan Töre), Gökhan İnler, Ndiaye, Rodrigues, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 61 Berk Yıldız)

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Sergio (Dk. 80 Kadir Seven), Campuzano, Mejia, Borja Sainz (Dk. 90+5 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam, Bajic (Dk. 61 Kuwas)

Goller: Dk. 13 Bajic (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor), Dk. 84 Ndiaye (Adana Demirspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 18. Perez (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+10 Yusuf Sarı (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Borja Sainz, Dk. 76 Görkem Sağlam, Dk. 90+7 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+10 Mejia (Bitexen Giresunspor), Dk. 75 Svensson, Dk. 76 Ertaç Özbir, Dk. 77 Belhanda, Dk. 90+6 Gökhan İnler (Adana Demirspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor maçı 1-1 berabere bitti.

46. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içinden penaltı noktasına ortaladığı topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

48. dakikada ani gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sainzn'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

60. dakikada Belhanda'nın sol kanattan penaltı noktasına ortasına Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

68. dakikada ceza sahası dışından Rodrigues'in sert şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

84. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında seken topu Bjarnason kale alanı içine gönderdi. Topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmeyince, müsabaka 1-1 sonuçlandı.





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