Adana'da polis KADES hakkında bilgilendirme yapıyor

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ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) kullanımının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, camiler, festivaller ve konserler gibi yoğunluğun bulunduğu mekanlarda KADES hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıyor, cadde ve sokaklarda broşürler dağıtıyor.

2021 yılında 205 bin 640 kişiye bilgilendirme yapan ekipler, geçen yıl ise 401 bin 567 kişiye ulaştı.

Geçen yıl uygulamadan alınan 15 bin 60 ihbardan, doğru olduğu tespit edilen 11 bin 213'üne müdahale edildi.

Boşanma aşamasındaki kadın T.G.Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, KADES programını yükledikten sonra birkaç kez kullanma gereği duyduğunu belirtti.

Uygulamayı kullandığında polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine geldiğini aktaran T.G.Ç, her kadının şiddete uğrasa da uğramasa da telefonuna KADES programını yüklemesi gerektiğini söyledi.

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