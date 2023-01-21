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Meslek liseliler tarım uygulamalarını sebze yetiştirerek öğreniyor

AA

Meslek liseliler tarım uygulamalarını sebze yetiştirerek öğreniyor

ADANA (AA) - KORAY KILIÇ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, teorik eğitimin yanı sıra oluşturulan 38 dönümlük uygulama alanında marul, enginar, mor lahana ve siyez buğdayı yetiştiriyor.

Peyzaj, tarım alet ve ekipmanları, bahçe ile tarla bitkileri alanlarının bulunduğu okulda 317 öğrenci, toprağın işlenmesinden tohumun ekimine, ürünün yetiştirilmesinden bakım ve hasadına kadar her aşamasında görev alıyor.

Arazide şu ana kadar marul, enginarla ilgili çalışma yapan öğrenciler, 6 dekarlık alanda da siyez buğdayı yetiştiriyor.

Ejder meyvesi fidelerini de toprakla buluşturan öğrenciler, ekiminden bakımına ve hasadına kadar büyük emek harcadıkları ürünleri, okulun pansiyonunda yine kendileri tüketiyor.

Aldıkları eğitimle donanımlı hale gelen ve teknik eleman olarak mezun edilen öğrenciler, tarım işletmelerinde iş bulma şansı yakalıyor.

- "Burası çocuklar için öğrenme ve üretim yeri olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, AA muhabirine, tarım kenti Adana'da bu konuda eğitim veren bir lisenin bulunmasının sektör açısından önemli olduğunu söyledi.

Tarım üzerine eğitim verilen liseden öğrencilerin donanımlı şekilde mezun olduğunu aktaran Koçak, şöyle devam etti:

"Öğrencilere, derslerde aldıkları teorik bilgileri bu alanlarda uygulama fırsatı sunarak bir üretim merkezine dönüştürme noktasında kendilerine beceri kazandırıyoruz. Buradan yetişen çocuklarımız teknik eleman sıfatıyla kentte bulunan büyük tarım işletmelerinde iş bulabilecek. Ektiğimiz, okuldan gelir elde edeceğimiz 38 dönümlük bir alanımız var. Bir velimizin özel desteğiyle de 6 dönümlük bir alana siyez buğdayı ektik. Onu da tohum olarak çoğaltmayı planlıyoruz. Okulla ilgili çeşitli projelerimiz zamanla uygulamaya döndükçe hem çocuklarımıza hem şehrimize katkı sağlayacak."

Koçak, şu an öğrencilerin deneme amaçlı ürün ekimi yaptığını, ancak önümüzdeki süreçte bunu döner sermaye kapsamında gelire dönüştüreceklerini belirtti.

Okulda organik tarım üzerine çalışmalar da yapıldığını vurgulayan Koçak, "Burada geçmişten günümüze özellikle ebeveynlerimizin kullandığı herhangi bir katkısı olmayan bazı tohumları fide olarak yetiştirip genişletmek de istiyoruz. Burası çocuklar için öğrenme ve üretim yeri olacak. Köylerimizde ebeveynlerimizin ürettiği o tür tohumları fideye dönüştürmek ve üretimi giderek çoğaltma gayretimiz var." diye konuştu.

Tarım Öğretmeni ve Alan Şefi Nimet Özkan Fidan da şu anda arazilerindeki serada birinde hasat aşamasında marul, diğerinde de ekimini yeni yaptıkları ejder meyvesi bulunduğunu söyledi.

Bir seranın da ekim için hazırlandığı okullarında tam kapasiteyle üretime geçilmesi için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Fidan, şöyle konuştu:

"Kışlık sebzelerimizden marul çeşitleri üretiliyor. Fide, fidan ve süs bitkileri üretimi yapmaya da başlıyoruz. Kışlık ürünlerin dönemi bittikten sonra yazlık ürünlerin fidelerinin yerlerini hazırlayıp üretime başlayacağız. Domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebzelerimizin fidelerinin ekimini gerçekleştireceğiz. Üretim yaz boyunca devam edecek. Çeşitlilik olsun diye kabak, karpuz ve kavun ekimi de düşünüyoruz. Bunları da yine çocuklarımızın köylerden, kendi büyüklerinden getirdikleri ata tohumlarıyla yapmayı planlıyoruz."

11'inci sınıf öğrencisi Emine Atış, okulda hem teorik eğitimle hem de uygulama alanlarıyla tarımın inceliklerini öğrenmeye çalıştığını belirterek, mezun olduktan sonra ilaç ve gübre alanında çalışmak istediğini söyledi.

Ailesi de tarımla uğraşan öğrencilerden 11'inci sınıf öğrencisi Celil Cevher Güçlü de okulda öğrendikleri sayesinde baba mesleğini daha bilinçli olarak devam ettireceğini kaydetti.


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