Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Levya, Ceren Çağlar Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Arifoğlu (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Alara Altundağ, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Kharchenko)

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Bihter Dumanoğlu)

Setler: 18-25, 25-22, 19-25, 23-25

Süre: 105 dakika (22, 25, 24, 34)





ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

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