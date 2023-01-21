Adana'da acılı tost yeme yarışmasını Avustralyalı katılımcı kazandı

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen acılı tost yeme yarışmasının kazananı 10 dakikada 10 tost yiyen Avustralyalı James Webby oldu.

Kentte faaliyet gösteren bir işletme Türk Agit Tumur ile Avustralyalı Webby arasında acılı tost yeme yarışması düzenledi.

Tumur ve Webby, 10 dakikada en fazla acılı tostu yemek için yarıştı.

Avustralyalı Webby 10 dakikada 10 acılı tost, rakibi Tumur ise 4 tost yedi.

İşletmeci Mehmet Karaca, gazetecilere, Webby'nin ülkesinin hızlı yeme şampiyonu olduğunu, dünyanın birçok yerinde yarıştığını söyledi.

Daha önce de bu tür yarışmalar düzenlediklerini belirten Karaca, "Bu seferki acı hiçbirine benzemeyen bir acı. Çok acılı bir tost yaptık. 10 dakikada 10 tane, dakikada bir tost bitirdi. Bizim yarışmacımız kazanamadı ama Webby hızlı yeme konusunda çok başarılı. Burada da birinciliği aldı, 500 dolar ödül kazandı." dedi.

Tumur da yarışmadan önce iddialı konuştuğunu ancak kazanamadığını dile getirerek, "Hayatımda ilk defa böyle bir acıyla karşılaştım. Rakibime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Webby ise tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, yarışmayı çok beğendiğini söyledi. Webby, "Avustralya'da anlatmam gereken bir acı. Acıyı çok beğendim." dedi.

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