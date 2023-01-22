İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Adana ve Hatay'da protesto edildi

ADANA (AA) - Adana ve Hatay'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.
TÜGVA Adana İl Temsilciliğince, sabah namazının ardından Ulu Cami önünde basın açıklaması yapıldı.
İl Koordinatörü Mustafa Akbay, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Kutsal değerlere yönelik saldırıların hüsranla sonuçlanacağını belirten Akbay, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır." dedi.
Gruptakiler açıklamanın ardından dua okudu.
Hatay'da da TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinin çağrısıyla Habib-i Neccar Camisi'nde toplanan grup, sabah namazı sonrasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.
Basın açıklamasının ardından katılımcılar, tekbir getirip dua etti.