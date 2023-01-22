İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Adana ve Hatay'da protesto edildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana ve Hatay'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

TÜGVA Adana İl Temsilciliğince, sabah namazının ardından Ulu Cami önünde basın açıklaması yapıldı.

İl Koordinatörü Mustafa Akbay, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kutsal değerlere yönelik saldırıların hüsranla sonuçlanacağını belirten Akbay, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dua okudu.

Hatay'da da TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinin çağrısıyla Habib-i Neccar Camisi'nde toplanan grup, sabah namazı sonrasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, tekbir getirip dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.