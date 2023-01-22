Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinin "Birlik Günü"nü kutladı

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ADANA (AA) - Adana'da yaşayan Ukraynalılar, 1919'da Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesinin kutlandığı "Birlik Günü" dolayısıyla bir araya geldi.

Adana-Ukrayna Dostluk, Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çağrısıyla Atatürk Parkı'nda toplanan katılımcılar, "Birlik Günü"nü kutladı.

Gruptakiler, Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu, milli marşlarını okudu.

Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, Ukrayna'nın yeniden bağımsızlık savaşı verdiğini söyledi.

Ülkenin bölünemeyeceğini belirten Tarı, "Ukrayna her ne kadar birlik ve bağımsızlığı için savaşsa da Rusya ülkeyi bölmeye çalışmaktadır. Donetsk, Luhansk ve Kırım bölgeleri işgal edilmiştir. Ukrayna'nın bağımsızlığı için bizle beraber ses çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

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