Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 AJ 104 plakalı otomobil, İmamoğlu-Adana kara yolunda kontrolden çıktı.

Devrilen araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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