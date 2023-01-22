Adanaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Son dakika golü yememek için daha dikkatli savunma yapmalıydık. Üzgünüz." dedi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Hafta içi maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Kılıç, "Rakip oyuna iyi başladı. İlk dakikalarda daha atak oynadılar. İlk yarının son 15 dakikasında oyunun kontrolünü elimize aldık. Golü de bulduk. İkinci yarının başında skoru artırarak daha güvenli oynamaya başladık. Son bölümde de skoru korumak için oynadık ama çok basit bir hatadan kalemizde golü gördük." diye konuştu.



"Son dakika golü yememek için daha dikkatli savunma yapmalıydık." diyen Kılıç, "Üzgünüz. Daha heyecanlı, daha yüksek potansiyelli oyunlara kendimizi hazır görüyorduk. Bundan sonra haftaya Bodrumspor maçını kazanıp tekrar o ivmeyi yakalarız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







- Yeni Malatyaspor cephesi







Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takım olarak maça iyi başladıklarını belirtti.

Taktiksel hazırlıkları çok iyi uyguladıklarını vurgulayan Vural, "Bugün daha önce yaptığımız hatalarımızı asgariye indirdik. Ama futbol iyi oynayanın kazandığı bir oyun değil, garip bir oyun. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Adanaspor'un iyi bir takım olduğunu aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Deplasmanda oynadık. Sonuç olarak 4-5 pozisyon yakaladık. Burada alınan puan çok önemli. Düşmemeye oynuyorsanız bazen atılan bir fazla gol ve alınan bir fazla puan sizin gelecekteki durumunuzu belirleyecek hale gelir. Bunlara dikkat etmemiz lazım."

Oyuncularını tebrik eden Vural, "Oyuncularım maça çok iyi konsantre oldu. Yeni Malatyaspor'umuz futbol oynamayı ön planda tutarak iyi oyunla maç kazanmanın ne olduğunu anlayacak duruma gelecek. Yılmadan yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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