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Adana'da bal üretimine yönelik projeler hem kovanları hem rekolteyi artırdı

AA

Adana'da bal üretimine yönelik projeler hem kovanları hem rekolteyi artırdı

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye'de bal üretiminde ilk sırada yer alan Adana'da arıcılar için geliştirilen projeler, kovan sayısının 491 bin 958'e, rekoltenin de 12 bin 527 tona çıkmasını sağladı.

Kovan başına 25,6 kilogramlık bal verimiyle zirvede bulunan kentte, ürün veriminin ve kalitesinin artırılmasına yönelik projeler geliştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında gezici arıcılara yaşam konteynerleri ve güneş enerjisi panelleri ulaştırıldı.

Üreticiler için yıl boyunca eğitimler düzenleyen ekipler, arı kovanı ve ilaç dağıtımı da yaptı.

Projeler sayesinde kent genelinde 2018'de 461 bin 987 olan kovan sayısı geçen yıl 491 bin 958'e, 10 bin 941 tonluk üretim de 12 bin 527 tona yükseldi.

Çalışmalar, 2020'de bal üretiminde ikinci sırada yer alan Adana'nın, hem 2021 hem de 2022'de ilk sıraya çıkmasını sağladı.

- "Eğitimlerin karşılığını almaya başladık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte arıcılıkla uğraşan 2 bin 500'e yakın üretici bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle bal verimini etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kovan içi bakımı, arı hastalıkları ve bal üretimiyle ilgili arıcılarımıza sürekli eğitim veriyoruz. Kovanı eksik olanlara kovan veriyor, güneş enerjisi panelleri ulaştırıyoruz. Veteriner hekimlerimiz yılda en az iki kere arıcıların kovanlarını kontrol ediyor. Hastalık teşhisi varsa ona göre hareket ediyoruz. Eğitimlerin karşılığını da yavaş yavaş almaya başladık. Hem kovan başı üretimde hem de rekolte anlamında Türkiye'de en ön sırada yer alıyoruz."

Tekin, bal sağımının yanı sıra ürünlerin işlenmesinin de önem taşıdığını ifade ederek, "Şu anda balı işleyip piyasaya süren 9 firmamız var. Bu, ürünlerimizin katma değeri ve arıcılarımızın ürettikleri üründen para kazanması için önemli." diye konuştu.

Adana'nın iklim avantajının yıl boyu üretime olanak sunduğunu aktaran Tekin, "Narenciye çiçeklerinin açmasıyla bal üretimi başlıyor. İyi çalışan, arısına iyi bakan üretici yılda 3 hasat yapabilir." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tekin, arıcılıkta yakalanan ivmenin sürdürülmesi için projelere devam edeceklerini kaydetti.

- Üretim her geçen yıl arttı

Kentte son 5 yıldaki kovan sayısı ve bal rekoltesi şöyle oluştu:

YılKovanRekolte (Ton)
2018461.98710.941
2019469.93811.077
2020481.55712.172
2021481.87812.336
2022491.95812.527

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