Adana'da 2 DEAŞ zanlısına saklanmaları için ev kiraladığı öne sürülen sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüpheliye saklanmaları için ev kiraladığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 2 Ocak'ta tutuklanan A.Ü.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, DEAŞ üyeliği gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu zanlılar S.M. ve A.J.K'nin saklanmaları için kentte ev kiraladığı, güvenlik güçlerinin olası operasyonuna karşı da zanlıların cep telefonuna "dikkatli olmaları" yönünde mesaj attığının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı anlatılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, örgütsel ders ve toplantılara katıldığı kaydedilen A.Ü.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık, iddianamede yer verilen ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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