Adana'da villadan hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki villadan yaklaşık 1 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karslılar Mahallesi'nde Meryem Esra Altınkaya'nın villasına 15 Aralık 2022'de bahçe kapısını kırarak giren zanlılar, çelik kasa ile odalardan döviz ve ziynet eşyaları çaldı.

Altınkaya'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ikametin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan Ömer O. (22) Adana'da, Emre O. (24) ise İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- "Benim hatıralarımı çaldılar"

Altınkaya, gazetecilere, yaklaşık 1 milyon liralık maddi kaybı bulunduğunu söyledi.

Olaydan 3 gün önce kapısını çalan bir şüphelinin "yanlış adrese geldiğini" belirterek uzaklaştığını dile getiren Altınkaya, "Olay günü evden bir süreliğine ayrılmıştım. Sonrasında içeriye giren hırsızın salona yönelip buradaki gizli kamerayı kolayca bulup açısını değiştirmesi dikkat çekici. Burada kameranın olduğunu bilmesi organize bir hırsızlık gibi görünüyor." dedi.

Altınkaya, suçluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çalınanlar arasında güvende olması için kasaya koyduğum emekli annemin altınları da vardı. Kızımın odasındaki takılar da çalındı. Polislerimiz sıkı şekilde konuyu takip edip zanlıların yakalanmasını sağladı. Biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunun için avukatla davayı takip edeceğiz çünkü hırsız evinizden sadece değerli eşyalarınızı çalmıyor. Babamdan yadigar bir saat vardı, o da çalındı. Gidip yeniden onu satın alamam. Benim hatıralarımı çaldılar."

Güvenlik kamerası kayıtlarında, hırsızlık zanlılarının villaya girişi, salondaki gizli kamerayı bulup açısını değiştirmesi yer alıyor.

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