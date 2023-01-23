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ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 7,00 7,20 Mısır Kg 5,35 5,55 Soya fasulyesi Kg 11,60 12,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 37,90 38,00





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